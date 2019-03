Dertig maanden voor jihadiste Senabel al-N.

Senabel al-N. werd een jaar geleden op Schiphol in de boeien geslagen toen ze uit Turkije terugkeerde naar Nederland. De van oorsprong Koeweitse vrouw ontkent met klem dat ze jihadiste is. Ze houdt vol dat ze nooit in het strijdgebied heeft gewoond, maar dat ze in Bagdad woonde, dat altijd uit handen van het kalifaat is gebleven. Hooguit maakte ze familie-uitstapjes naar de IS-bolwerken Falluja en Mosul. Haar kind kwam in Falluja ter wereld.

Volgens justitie heeft ze stelselmatig de Nederlandse politie voorgelogen over haar reizen naar het strijdgebied. Het Openbaar Ministerie wees erop dat ze zelfs een spiekbriefje had met alle data en plaatsen die ze moest herhalen om haar verhaal aannemelijk te maken. Het OM eiste drie jaar gevangenisstraf, waarvan een voorwaardelijk.

Senabel gaf in de rechtszaal toe dat ze vroeger wel degelijk sympathie had voor IS. Ze had een schilderij gemaakt met een IS-vlag erop. ’Niet dat ik onthoofdingen goedpraat, bij IS zijn ze ook niet perfect. Er gebeuren daar ook goede dingen. Assad doet ook verschrikkelijke dingen. Het is kiezen tussen twee kwaden.’

Volgens haar was na 2014 echter de sympathie voor het kalifaat helemaal verdwenen. Dat kwam omdat haar eigen broer was geëxecuteerd door het terreurregime van IS. Hij zou zijn onthoofd omdat hij een hoge officier tot ongelovige had verklaard.

Er zijn tal van aanwijzingen dat ze wel degelijk tot tweemaal toe in het strijdgebied is geweest. Er zijn ook foto’s waarop ze poseert in camouflagekleding met een IS-vlag en een kalashnikov. Ook heeft ze islamitische strijdliederen op audiodienst Soundcloud aangeprezen.

Volgens Justitie zat de hele familie van Senabel tot de nek in kalifaatkringen en was het de bedoeling dat ze er allemaal naartoe zouden verhuizen.