Conflict met Iran escaleert

Volgens het ministerie zit Iran achter twee politieke moorden die op Nederlands grondgebied zijn gepleegd, in 2015 in Almere en in 2017 in Den Haag. In reactie daarop zette Nederland afgelopen zomer twee Iraanse ambassademedewerkers uit. Vervolgens kwam de EU begin dit jaar op voorspraak van ons land met sancties tegen medewerkers van de Iraanse inlichtingendienst.

Vorige maand kreeg de Nederlandse ambassadeur in Teheran te horen dat twee Nederlandse diplomaten tot persona non grata werden verklaard. Blok riep daarop de Iraanse ambassadeur op het matje. Afgelopen zondag zijn de twee Nederlanders daadwerkelijk uitgezet naar Nederland. Nu roept Blok de Nederlandse ambassadeur terug ’voor consultaties’, zoals dat heet.

Geen medewerking

Al die tijd heeft Den Haag er bij Teheran op aangedrongen mee te werken aan het onderzoek naar de moorden op Nederlands grondgebied. Daaraan heeft Iran geen gehoor gegeven.

Het slachtoffer van de liquidatie in Almere was Ali Motamed, die in Iran was veroordeeld tot de doodstraf voor zijn betrokkenheid bij de aanslag van 1981 in Teheran. Daarbij kwamen meer dan zeventig leden van de Republikeinse Partij om het leven. Het andere slachtoffer, eveneens een tegenstander van het regime in Teheran, was Ahmad Mola Nissi, de leider van de Arabisch-Iraanse verzetsbeweging Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA).

’Wereld op z’n kop’

In de Kamer is met verbazing gereageerd op de stap van Teheran. „De Iraanse ambassadeur moet persona non grata worden verklaard en onmiddellijk worden uitgewezen”, reageert PVV-Kamerlid De Roon. „Iran moet van onze mensen afblijven”, vindt VVD-Kamerlid Koopmans. „Diplomatie betekent ook helder zijn waar de grens ligt.”

„De wereld op z’n kop”, zegt Kamerlid Sjoerdsma van D66. „Iran is betrokken bij liquidaties op Nederlandse bodem, maar in plaats van mee te werken aan de strafzaak zet Teheran Nederlandse diplomaten uit.”

In diplomatiek verkeer geldt het terugroepen van een ambassadeur als een stevig middel. Als Iran blijft weigeren mee te werken aan het onderzoek naar de moorden, dan zou de EU wel eens meer Iraniërs op de sanctielijst kunnen zetten. Hun buitenlandse tegoeden worden dan bevroren. Ook komen ze de EU niet meer in.