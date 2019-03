Drie douaniers opgepakt

De aanhoudingen worden bevestigd door het Openbaar Ministerie Rotterdam. De douaniers zouden grote geldbedragen hebben verdiend met het faciliteren van de invoer van cocaïne via de Rotterdamse haven waar ze werkten, maar het OM Rotterdam wil hier niets over zeggen. Het onderzoek naar de ’platte’ douaniers loopt al een jaar en is nog verre van afgerond.

De douaniers in de leeftijd van 31, 34 en 37 jaar werkten op hoofdkantoor op de Reeweg in Rotterdam, bij de afdeling Fysiek en Dynamisch toezicht en terminals op het haventerrein. Bij Jamal K., Roger K. en en hun collega S. is thuis is in januari ruim 155000 euro gevonden. Ook zijn dure sieraden en horloges door de FIOD meegenomen.

De nieuwe aanhoudingen volgen op eerdere corruptiezaken in de Rotterdamse haven. Dankzij de corrupte Gerrit G. konden tonnen aan drugs door de haven worden geloodst. Hij werd in 2017 tot 14 jaar cel veroordeeld.

Gert V., een collega van G., werd eveneens verdacht van jarenlange hulp bij het doorlaten van containers met drugs, kreeg in februari twee jaar cel voor corruptie. Het OM had twaalf jaar cel geëist omdat V. ook betrokken zou zijn geweest bij de invoer van drugs. Douanepersoneel uitte in januari in De Telegraaf grote zorgen over de screening van nieuwe beambten. Die stelt volgens bezorgde douaniers bar weinig voor.