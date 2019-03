China: Canadees stal geheimen

Kovrig is een voormalige diplomaat die voor de International Crisis Group werkte en Spavor een zakenman die onder meer zaken met Noord-Korea deed. Beiden werden in december in China gearresteerd, kort nadat in het Canadese Vancouver een topvrouw van Huawei Technologies werd opgepakt op verzoek van de Amerikaanse justitie. Meng Wanzhou zou volgens aanklagers in de VS sancties tegen Iran hebben geschonden en de activiteiten van haar bedrijf zouden gevaarlijk voor de VS zijn.

Afgelopen vrijdag kwam de uitlevering van Meng Wanzhou aan de VS weer een stapje dichterbij, toen de Canadese autoriteiten de uitleveringsprocedure in gang zetten. De eerste eerste zitting hierover is 6 maart. Meng Wanzhou is op borgtocht vrij.

