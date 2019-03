Babyaapje Apenheul overleden

Ook Sandy was er na de zware bevalling slecht aan toe, maar inmiddels is zij aan de beterende hand. Ⓒ Apenheul

APELDOORN - In de Apenheul is een babyaapje, het zoontje van orang-oetan Sandy, kort na zijn geboorte overleden aan een longontsteking. Ook de moeder was er na de zware bevalling slecht aan toe, maar inmiddels is zij aan de beterende hand.