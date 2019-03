Ook bij noodweer is het gewoon carnaval

Parapluutje, extra shirtje eronder en gaan! Het was gisteremn frisjes in Maastricht en vandaag ook in Oeteldonk, maar daar laat een echte carnavaller zich niet door uit het veld slaan. Ⓒ ANP

DEN BOSCH - Onstuimig weer als spelbreker of niet: vele duizenden carnavalsvierders weten deze maandag de wegen naar zowel Kielegat (Breda) en Oeteldonk (Den Bosch) te vinden. „We laten ons toch niet tegenhouden door een beetje wind? Het bekijken van de optocht in Den Bosch is een familietraditie die we ook vandaag in ere houden”, zegt Michiel van Vlerken.