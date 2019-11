Nauwelijks vliegschaamte bij toerist

Nederlanders houden van vliegen: meer dan 80% staat positief tegenover de luchtvaart. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Afzien van een vervuilend vliegreisje omwille van het milieu is voor veel toeristen geen optie. Zes op de tien volwassenen vliegen minstens één keer per jaar privé, een kwart twee keer of vaker. Een derde is beslist niet bereid de reisjes te minderen, beduidend meer dan in de meting vorig jaar (27%).