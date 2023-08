Nog geen sprake van invasie Niger

NAIROBI - Met een mogelijk militair ingrijpen tegen de coupplegers Niger stijgt de spanning in het West-Afrikaanse land. Leggen de generaals hun wapens neer of niet? De 64-jarige Nederlander Baud Schoenmaeckers die regelmatig in Niger was houdt een blog bij.

Baud Schoenmaeckers in Niger in vergadering met lokale gemeenschap. Ⓒ FOTO: Ruud Elmendorp