Argentijnse kustwacht beschiet Chinese vissers

De Hua Xiang 801 weigerde gehoor te geven aan een bevel de motoren te stoppen. Tijdens een drie uur durende confrontatie schoot de Argentijnse kustwacht uiteindelijk met scherp om de Chinees te verjagen. Naar verluidt raakte niemand gewond. De Hua Xiang 801 vluchtte uiteindelijk naar internationale wateren.

Chinese vissers raken wel vaker – al dan niet per ongeluk – verzeild in wateren die door de Argentijnen worden geschouwd als de hunne. Twee weken geleden werd de Jing Yuan 626 verjaagd. In maart 2016 zonk de trawler Lu Yan Yuan 010 na te zijn beschoten door een Argentijns schip.

Volgens de Global Times zou het Chinese ministerie van Visserij duidelijkheid willen over de grenzen van de Argentijnse territoriale wateren. Het heeft de coördinaten opgevraagd van de grenzen van de Argentijnse zone, om zo nieuwe ’vergissingen’ te voorkomen.