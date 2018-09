Vijf minderjarigen vervolgd voor mishandelen homostel

De jongens, in de leeftijd van veertien tot en met zestien, moeten op 19 december voor de jeugdrechter in Arnhem verschijnen. Vanwege hun leeftijd zal de zaak grotendeels achter gesloten deuren worden behandeld.

De verdachten zouden op de Nelson Mandelabrug de twee mannen hebben aangevallen, omdat ze hand in hand liepen. Een van de mannen raakte een aantal tanden kwijt doordat hij met een betonschaar werd geslagen.

Confrontatie

Volgens enkele verdachten heeft het homostel zelf de confrontatie gezocht. Er is echter door hen geen aangifte tegen de mannen gedaan. De minderjarige jongens werden enkele dagen na de mishandeling weer vrijgelaten. De onderzoeksrechter achtte de kans op herhaling van hun gedrag klein en ook hun leeftijd speelde een rol bij dat besluit.

Geschokte reacties

De mishandeling heeft internationaal veel aandacht getrokken en leidde tot geschokte reacties. Velen lieten zich uit protest hand in hand met een seksegenoot fotograferen. Het weekend na de mishandeling kwamen in de binnenstad van Arnhem zo'n 2500 mensen bijeen om hun afschuw te tonen over geweld tegen homo's. In andere plaatsen waren soortgelijke manifestaties.