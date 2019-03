Straffen geëist na dodelijk ongeval speeltuin

Ⓒ Dijksta BV

ALKMAAR - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft werkstraffen tot 240 uur geëist in de zaak rond een dodelijk ongeval in een indoorspeeltuin in Grootebroek, op 31 december 2015. Maurycy Biernacki (4) viel van een klimtoestel en overleed aan zijn verwondingen.