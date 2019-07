Ook dode in regio Den Haag tijdens 112-storing

De Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden, die de kwestie bij de Inspectie heeft gemeld, wil om privacyredenen niet meer informatie geven. Eerder werd al bekend dat twee mensen in Breda en Hengelo zijn overleden tijdens de storing van het noodnummer.

Ook de ambulancedienst in Amsterdam onderzoekt een incident waarbij tijdens de drie uur durende storing „ernstige vertraging is opgetreden in de hulpverlening.” Daarbij is de patiënt niet overleden, maar er waren wel medische gevolgen.

