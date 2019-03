D66 pleit voor miljonairstaks

Dat heeft D66- leider Rob Jetten bepleit tijdens de jaarlijkse Kerdijk-lezing, een lezing die eerder werd gehouden door Mark Rutte (VVD), Alexander Pechtold (D66) en Job Cohen (PvdA).

In het verkiezingsprogramma kondigde D66 al aan dat de partij wil dat het belastingstelsel progressiever wordt. Verduidelijking daarvan gaf Jetten in zijn lezing, gehouden in de deftige sociëteit De Witte in Den Haag.

Drie muren

Jetten ziet in de Nederlandse maatschappij ’drie muren’, die eigenlijk afgebroken zouden moeten worden. Zo zijn Nederlanders met een ’zeker bestaan’, gescheiden van mensen die in ’onzekerheid’ verkeren. Ook staat er volgens Jetten een muur tussen mensen met Nederlandse wortels en mensen van elders. De derde wig is gedreven tussen inwoners met en zonder macht.

Een en ander kan worden hersteld als vermogens worden herschikt, meent de jonge opvolger van Pechtold. Hij wil de inkomensongelijkheid aanpakken, onder meer door een progressievere vermogensbelasting te opperen, die ervoor zorgt dat mensen die meer dan een miljoen hebben meer moeten afdragen. Hij treedt daarmee in de voetsporen van uiterst linkse partijen zoals de SP.

Jetten hoopt met het opgehaald geld een soort superscholen op te kunnen richten, aan de rand van dorpen en steden. Het idee is dat alle kinderen op de campus van deze scholen dingen kunnen doen die nu vaak alleen voor kinderen van rijkere ouders zijn weggelegd, zoals hockey, theater, pianoles en huiswerkbegeleiding.

Premier Rutte hield in 2014 de Kerdijk-lezing. Hij hekelde juist de ’ingebakken angst voor ongelijkheid’, omdat dit maatwerk in de weg zou staan.

Met zijn pleidooi voor het overhevelen van geld van de rijken naar mensen met een kleinere beurs hengelt Jetten, zo vlak voor de Statenverkiezingen, nadrukkelijk naar de gunst van de linkse kiezer.