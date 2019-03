’Kroon kan onderscheiding kwijtraken’

Marco Kroon: ,,Het is anders dan dat het nu wordt weggezet.” Ⓒ Rene Bouwman

DEN HAAG - Zijn reputatie had al een deuk opgelopen na een eerdere veroordeling. Zijn geloofwaardigheid lag te grabbel na een verzwegen en onlangs alsnog onthulde vergeldingsactie op een Afghaan in Kabul. Nu oorlogsheld Marco Kroon is aangehouden omdat hij volgens het Brabants Dagblad een kopstoot aan een agent heeft uitgedeeld, komt ook het laatste in gevaar waaraan hij zijn heldenstatus ontleende: de Militaire Willems-Orde.