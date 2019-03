Duizenden aanhangers verwelkomen Guaidó

Juichende aanhangers omringden Guaidó en zijn echtgenote al in de aankomsthal van het vliegveld. Hij klom later op het dak van een auto en stak zijn duim omhoog. De politicus reed vervolgens naar Caracas, waar hij duizenden fans te woord stond. Hij riep daar op tot een nieuwe demonstratie op zaterdag. „Heel Venezuela zal weer de straat op gaan. We zullen geen seconde rusten tot we vrijheid hebben”, voorspelde de oppositieleider.

De politicus had Venezuela ongeveer anderhalve week geleden verlaten, ondanks een uitreisverbod. Hij stak de grens met Colombia over voor een actie om hulpgoederen naar zijn vaderland te laten brengen. De oppositieleider bezocht vervolgens meerdere regionale bondgenoten, waaronder Brazilië, Argentinië, Paraguay en Ecuador.

Guaidó heeft zichzelf uitgeroepen tot interim-leider van Venezuela en wordt gesteund door tientallen landen, waaronder de Verenigde Staten. Die hebben de Venezolaanse autoriteiten gewaarschuwd Guaidó ongemoeid te laten. Vicepresident Mike Pence schreef op Twitter dat „dreigementen, geweld of intimidatie” aan het adres van de oppositieleider niet worden getolereerd.

Het Venezolaanse oppositielid Juan Andrés Mejía noemde het veelzeggend dat Guaidó ongehinderd kon terugkeren via het grootste vliegveld van het land. „Het is geen cadeau”, stelde Mejia. „Het bewijst dat de druk werkt.”