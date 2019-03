VS zet Palestijnen helemaal buitenspel

Het Amerikaanse consulaat was decennialang de belangrijkste diplomatieke missie voor de Palestijnen. Ⓒ REUTERS

TEL AVIV - Terwijl de spanningen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever oplopen, hebben de Verenigde Staten hun consulaat in Jeruzalem gesloten en daarmee de Palestijnen nog meer buitenspel gezet. De Israëlische autoriteiten verwachtten de komende weken, in aanloop naar de verkiezingen en de bekendmaking van de Amerikaanse vredesplannen, sowieso al meer geweld.