‘Kabinet loopt achter feiten aan in coronacrisis’

Een bijzondere uitzending van de podcast In het land van Wierd Duk. Vanwege de corona-uitbraak spreken we de astmatische Telegraaf-columnist uit voorzorg vanuit huis. Duk juicht de draconische maatregelen die het kabinet donderdag heeft aangekondigd toe, al komen deze naar zijn idee veel te laat. Tegelijkertijd denkt hij dat een crisis van dit formaat ook goed kan zijn voor de eenheid in ons land. Verder in de podcast: een hoopgevend verhaal over twee perfect geïntegreerde vluchtelingen -uit Afghanistan en Iran- en de waarschuwing die zij meegeven aan Nederland.

Luister de podcast hier, hieronder of via je favoriete podcast app.