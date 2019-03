’Vrouw (36) vermoord met giftige bonen uit kamerplant’

Dat melden Belgische media. Het 36-jarige slachtoffer stierf in oktober vorig jaar. Haar echtgenoot bracht haar een dag eerder naar het ziekenhuis. Bij sectie op het lichaam werden sporen van ricine in haar lichaam aangetroffen. Het gif kan worden gewonnen uit sierplanten. Het zou gaan om gif een een zogenaamde wonderboom, een sierplant die gewoon te koop is in gespecialiseerde tuincentra.

Justitie denkt dat de man wonderbonen heeft toegediend aan zijn vrouw. De verdachte ontkent dat, zegt zijn advocaat. „De alleenstaande papa van drie kinderen is enorm aangeslagen en zit nog volop in zijn rouwproces.”

Vorige week woensdag hebben rechercheurs hem thuis opgepakt en gedurende dertien uur ondervraagd. Zijn drie kinderen waren op het moment van de aanhouding naar school.

Het parket van Kortrijk wil volgens Belgische media voorlopig niets over de zaak zeggen. Dinsdag verschijnt de man voor een raadkamer.