Trump trakteert weer sporters op fastfood

Trump vertelde zijn gasten dat hij chef-koks had kunnen inschakelen, maar dat vond hij niet bij het gezelschap passen. „Ik ken mensen zoals jullie erg goed”, zei de president, die zich achter zijn spreekgestoelte liet flankeren door de spelers en hun trainers. Zij stonden daar recht tegenover een grote tafel waarop het junkfood lag uitgestald.

Het Witte Huis zette de spelers in het zonnetje omdat ze een competitie met universiteitsteams hebben gewonnen. Het was niet de eerste keer dat Trump fastfood liet serveren aan een bezoekend sportteam. De Clemson Tigers kregen in januari onder meer burgers en pizza voorgezet. Dat gebeurde tijdens de gedeeltelijke shutdown van de federale overheid.

Het vorige feestmaal met fastfood is duidelijk in de smaak gevallen bij Trump, die bekendstaat om zijn voorliefde voor dergelijke snacks. Hij grapte maandag dat hij het liefst achter het spreekgestoelte al zijn tanden zou willen zetten in een van de uitgestalde lekkernijen. „Maar ik denk niet dat ik dat zal doen”, zei hij, wijzend naar de pers. „Ze zullen zeggen: Is het niet verschrikkelijk? Is het niet onbehoorlijk?”