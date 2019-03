WNF in opspraak om mensenrechten

Natuurparkbewakers in Afrika zouden geweld gebruiken tegen omwonenden. Ⓒ Foto AFP

AMSTERDAM - Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is in grote verlegenheid gebracht door beschuldigingen dat de organisatie paramilitairen financiert en bewapent, die mensenrechten met voeten zouden treden in en rond natuurparken in Azië en Afrika. Die aantijging staat in een uitgebreid en gedetailleerd onderzoeksverhaal op de Amerikaanse website Buzzfeednews.