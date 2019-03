Paniek regeert in laatste bolwerk IS

Baghouz, het laatste bolwerk van Islamitische Staat, ligt zwaar onder vuur. Ⓒ foto AFP

DAMASCUS - Het slotoffensief tegen Islamitische Staat is ingezet. Een bloedig eindspel, dat binnen een paar dagen moet zijn afgerond. De laatste duizend IS-strijders in Baghouz, aan de Syrisch-Iraakse grens, verdedigen zich met alles wat ze na jaren oorlog nog in zich hebben.