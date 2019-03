Stoeien met hond gaat gruwelijk mis: hele hand jochie (4) afgebeten

Het jongetje speelde met de hond door zijn hand onder een hekwerk door te steken. Hij had zijn hand daarbij in een sok verstopt. Plotseling ging het gruwelijk mis en beet het dier de hand af. Agenten hebben de omgeving afgezocht naar de hand, maar vonden niets. Het sterke vermoeden is dat de husky de hand heeft opgegeten.

De politie overwoog even de hond dood te schieten om de hand terug te halen. Maar volgens een medisch specialist zou een poging om de hand weer aan de arm te zetten zinloos zijn.

De jongen werd direct na het incident opgevangen door zijn vader, die het bloeden wist te stoppen. Met een helikopter werd hij naar Salt Lake City gebracht, waar hij onder het mes ging. Wat er met de hond gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Het beest was niet van de getroffen familie.