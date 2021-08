Cora van Nieuwenhuizen stapt op als minister van Infrastructuur

Van Nieuwenhuizen wordt opgevolgd door huidig staatssecretaris van Defensie Barbara Visser. Met het vertrek van de VVD-politica loop het demissionaire kabinet verder leeg. Eerder vertrok D66-staatssecreatris Stientje van Veldhoven ook al vanwege een ’functie elders’.

Barbara Visser Ⓒ ANP/HH

Van Nieuwenhuizen heeft haar ontslag inmiddels al aangeboden bij koning Willem-Alexander, die het formeel heeft verleend. Van Nieuwenhuizen wordt de nieuwe voorzitter van de Vereniging Energie-Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven, zo meldt die vereniging.

Demissionair staatssecretaris Barbara Visser (VVD) van Defensie zal de werkzaamheden van Van Nieuwenhuizen op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overnemen. Zij zal vanmiddag ten overstaan van de Koning op Paleis Noordeinde worden beëdigd. Minister Ank Bijleveld-Schouten zal de taken van Visser overnemen.

Eerder zijn ook al andere bewindspersonen uitgevallen. Zo gaf eerder minister Tamara van Ark (VVD) aan weken rust te nemen vanwege aanhoudende nekklachten. Ook Stientje van Veldhoven (D66) stopte vanwege een nieuwe baan, minister Stef Blok (VVD) stapte over van Buitenlandse Zaken naar Economische Zaken, een functie die eerst was opgevuld door partijgenoot Bas van ’t Wout. Hij kreeg echter in een burn-out. Ook voormalig VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz mocht plaatsnemen op het pluche van Economische Zaken

Sigrid Kaag (D66) werd buitenlandminister en combineerde dat een tijdje met haar functie als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Die combinatie bleek toch te veel, en de handelsportefeuille werd overgenomen door ’nieuweling’ Tom de Bruin. Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) werd staatssecretaris van Infrastructuur, en Kamerlid Dennis Wiersma (VVD) werd dat op Sociale Zaken.

Eerder liet minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) zich al maanden vervangen nadat er na een operatie aan haar bijholtes medische complicaties optraden. Ook toen waren er verschillende verschuivingen in het kabinet.