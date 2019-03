Reconstructie: Huys in half jaar afgebroken

Twan Huys tijdens de live-uitzending van RTL Late Night in De Hallen in Amsterdam. Ⓒ ANP Kippa

Het prestigieuze hotel Okura geldt in de Amsterdamse jetset als een gewilde locatie voor feesten en partijen. Toch zal Twan Huys hebben aangevoeld dat er bar weinig te vieren was toen hij zich hier, uitgerekend op carnavalszondag, klokslag 15.00 uur moest melden. Zijn voorgevoel klopte. Precies zes maanden na de eerste uitzending van ’zijn’ RTL late night, hoorde hij dat het avontuur er per direct op zou zitten.