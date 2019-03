Appende automobilist straks geflitst: bekeuring in brievenbus

Door deze vorm van digitale handhaving hoeven automobilisten die achter het stuur met hun smartphone bezig zijn niet staande te worden gehouden, maar valt de bekeuring van €240 via het Centraal Justitieel Incasso Bureau uit Veendam in de brievenbus.

Dat zegt Egbert-Jan van Hasselt, landelijk projectmanager Infrastructuur van de Nationale Politie, in een gesprek met De Telegraaf na een uitgebreide test met de nieuwe camera.

„We hebben een periode van 38 uur op een locatie bij Utrecht gefilmd. Van de 61.622 passerende voertuigen, werd 10% door het systeem als verdacht bestempeld. Bij nadere bestudering bleek dat van deze 6150 bestuurders er 464 daadwerkelijk een mobiele telefoon in hun hand hadden.”

De Nationale Politie houdt een proef met een flitscamera die door de voorruit van een passerende auto kan registreren of een bestuurder zijn mobieltje in de hand heeft. In de toekomst zullen automobilisten die op deze manier worden betrapt op appen achter het stuur een bekeuring krijgen. Ⓒ ANP

Op dit moment worden er op een geheime locatie opnieuw 60.000 extra opnamen gemaakt. „We willen de software verder verbeteren, zodat de ’voorselectie’ beter scoort als die door verbalisanten nagekeken moet worden. Het voordeel is dat de verdachte beelden ook op kantoor kunnen worden bekeken en bij een zogenoemde ’hit’ de bekeuring op kenteken verstuurd kan worden. Nu moeten we overtreders staande houden, maar die verplichting vervalt per 1 juli”, aldus Van Hasselt.

Focus

„De mobiele radarapparatuur die op dit moment gebruikt wordt is ongeschikt voor het controleren op afleiding achter het stuur”, weet Van Hasselt. „De focus van deze camera’s is gericht op het kenteken, maar de spiegeling van de voorruit verhult wat de bestuurder precies aan het doen is. Dat gaat echter veranderen. Nu is er één mobiele set beschikbaar, maar straks zullen alle regiokorpsen er één of een paar gaan krijgen, zodat de pakkans voor afleiding achter het stuur vergroot wordt.”

„Als dit systeem is ontwikkeld, is de stap naar andere vormen van digitale handhaving in het verkeer ook te verwachten. Denk hierbij aan het niet dragen van een autogordel of het zogenoemde bumperkleven”, zegt de politiebaas.

Niet alleen de digitale handhaving om afleiding in het verkeer op te sporen wordt verbeterd, ook onopvallende politiewagens maken gebruik van steeds inventiever methoden. Van Hasselt: „We hebben camera’s in skiboxen, op fietsdragers op het dak van een auto, maar zetten ook bussen en campers in om vanaf hoogte een auto in te kunnen kijken. Want veel overtreders bedienen hun smartphones buiten het zicht op hun bovenbeen. Die lopen met deze methode ook tegen de lamp. Laat duidelijk zijn dat de aanpak van afleiding in het verkeer bij ons topprioriteit heeft.”