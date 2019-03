Problemen stapelen zich op voor nieuwe tv-baas

Door niet alleen Twan Huys te ontslaan maar ook meteen met RTL late night te stoppen, kan RTL zijn belangrijkste hoofdpijndossier sluiten. Toch stapelen de problemen zich op voor nieuwbakken tv-baas Peter van der Vorst. Want waar RTL zich steeds van zijn zelfverzekerde kant laat zien als er weer een door John de Mol bedacht programma wegvalt of een ster naar Talpa vertrekt, dunt het aantal troeven in rap tempo uit.