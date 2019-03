Kroon in het nauw door mishandeling en ’mogelijk drugsgebruik’

Beide vergrijpen zijn volgens advocaat Sébas Diekstra los van elkaar fataal voor een krijgsmacht-carrière. Het incident had plaats in het carnavalsweekeinde in Den Bosch. Kroon werd betrapt op wildplassen. Volgens bronnen rond het onderzoek liet hij zijn geslachtsdeel zien en gaf een agent een kopstoot.

De politie zou een drugstest hebben gedaan. De uitslag is naar verluidt positief voor softdrugs en zou een indicatie voor harddrugsgebruik hebben gegeven. In het proces-verbaal staat volgens een ingewijde geen informatie over de drugstest. Kroon zegt hierover ’geen idee te hebben’. Ook zijn advocaat Knoops zegt dat hem hierover niets bekend is. Kroon erkent dat het wildplasincident uit de hand liep. „Maar het wordt allemaal zwaar overtrokken.”

