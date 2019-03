Sire-campagne tegen verruwing maakt een hoop los

Aan balies, op straat, in de supermarkt... Overal wordt verruwing gevoeld. Caissières storen zich eraan als klanten al bellend afrekenen. Ⓒ Foto ANP

Onbeschoft gedrag, voordringen, niet groeten of simpelweg mensen negeren. De nieuwe campagne #doeslief van Sire stimuleert mensen om aardiger te doen. Dat is best nodig, merken caissières, toiletjuffrouwen en verkeersregelaars.