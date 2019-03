Master nanoscience krijgt dikke tien

Dat blijkt uit de Keuzegids Masters 2019 die vandaag verschijnt. Dit is een onafhankelijke vergelijkingsgids voor studiekeuze, waarbij ruim 1200 masters zijn bekeken. Masters zijn opleidingen die je kunt volgen na het afronden van een bacheloropleiding, de eerste stap in hoger onderwijs. De kwaliteitsvergelijkingen in de gids zijn gebaseerd op de nationale studentenenquête en de keuringen van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie. Hierbij wordt onder andere gekeken naar faciliteiten, het oordeel van studenten over docenten en baankansen.

Bij geen enkele master staat een grote pot met goud te wachten na de studie, vertelt hoofdredacteur Bas Belleman van de gids. „Maar nog altijd zijn de grootverdieners de studenten die medische masters hebben gevolgd. Tandartsen en artsen beginnen na de studie met een startsalaris van 3550 euro bruto, gevolgd door econometristen die 3450 euro binnenhalen. Wie culturele antropologie of kunst, cultuur en erfgoed heeft gestudeerd moet het met aanzienlijk minder doen; 1790 en 1960 euro per maand.”

Een opvallende uitkomst is volgens Belleman dat de masters waarbij geselecteerd wordt, niet meteen hoger gewaardeerde studies zijn. „Studenten moeten bijvoorbeeld een 7,5 gemiddeld staan, een toelatingsgesprek voeren of een assessment doorlopen. Maar als ze eenmaal zijn toegelaten, zijn ze net zo kritisch of blij als studenten die meteen konden beginnen. Een betere voorspeller van kwaliteit blijkt kleinschaligheid. Masters met minder dan 20 eerstejaars studenten scoren over het algemeen bovengemiddeld goed, terwijl programma’s met meer dan 200 eerstejaars een lagere score hebben.”