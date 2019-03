Dorpelingen steunen Mexicaans benzinekartel

Televisa bracht maandag daarvan beelden. Volgens de zender worden ook marineofficieren en agenten van de federale politie ingezet om paal en perk te stellen aan het illegaal aftappen van brandstofpijpleidingen. In de streek staat een grote raffinaderij van het staatsoliebedrijf Pemex, dat doelwit is van het Santa Rosa de Lima-kartel. Deze criminele organisatie heeft zich gespecialiseerd in de handel en smokkel van gestolen benzine.

Een deel van de bevolking profiteert daarvan mee en helpt de leider José Antonio Yépez, bijgenaamd El Marro. Om te zorgen dat hij uit handen blijft van de speciale eenheden van de overheid werpen ze sinds enkele weken barricades op. Ook vrouwen en kinderen doen daaraan mee.