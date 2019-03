Dertig invallen arrestatieteams

Spookwoningen zijn panden die weliswaar worden gebruikt, maar waarbij de bewoners niet zijn ingeschreven bij het bevolkingsregister of valse papieren gebruiken. Ze doen dat om uit het zicht van de overheid te blijven. De woningen worden vaak gebruikt voor het verbergen van grote hoeveelheden cash, wapens of drugs.

Alles arrestatieteams uit het land zijn betrokken bij de actie die de hele dag zal voortduren. De actie richt zich op drie mannen van 57, 43 en 36 jaar uit Zoetermeer, Nootdorp en Rijswijk. Ze zouden achter het opzetten van de spookwoningen zitten

Acties tegen spookwoningen zijn eerder gehouden in Amsterdam en Rotterdam. Vorig jaar in Amsterdam vond de politie in een woning in Amsterdam ruim 200.000 euro. Rotterdam telt naar schatting honderden spookwoningen. Vaak zijn de ’pakhuizen van de onderwereld’ peperdure appartementen.

Bij de actie in Den Haag en omgeving werkt de politie samen met de FIOD, de gemeente Den Haag en de Belastingdienst. Bij de aanpak van de zware georganiseerde misdaad richt de politie zich steeds meer op de ’facilitators’: de handlangers onder de zware criminelen die auto’s stelen voor liquidaties, wapens regelen of zoals in dit geval spookwoningen regelen.