Koopkracht Nederlander blijft een plus

De rekenmeesters hebben de energieprijzen en de hogere btw meegenomen in hun berekeningnen en denken dus dat bijna alle Nederlanders er nog steeds in koopkracht op vooruit gaan.

De verwachtingen voor de groei van de gehele economie zijn wel naar beneden bijgesteld. Dit jaar en volgend jaar wordt nog een plus van 1,5 procent verwacht. Daarmee stelt het CPB in de nieuwe raming de verwachtingen fors naar beneden bij. In december werd nog een economische groei van 2,2 procent voorspeld voor 2019. Het hoge groeitempo van onze economie is dus voorbij, stelt het CPB.

De internationale handel groeit minder hard en dat is in ons land dus ook te merken. Daarnaast krijgt de overheid minder uitgegeven dan gepland door de krappe arbeidsmarkt. Ook dat heeft een negatiet effect op de groei.

Ondanks de lagere groei blijft de werkloosheid laag, stijgt de koopkracht en blijven de overheidsfinanciën op orde, benadrukt het planbureau. Laura van Geest, directeur CPB: „De economie schakelt terug naar een normaler toerental, maar kan tegen een stootje.”

De lonen stijgen dit jaar naar verwachting met 2,7 procent, terwijl de inflatie - het prijskaartje voor onze uitgaven - met 2,3 procent omhoog gaat. De werkloosheid blijft laag met 3,8 procent dit jaar en 4 volgend jaar.