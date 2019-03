20 jaar celstraf voor zeer gewelddadige roofmoord 85-jarige vrouw

Onze verslaggever Lieke Jongbloed is bij de zaak aanwezig en twittert vanaf 13.00 uur live mee.

Zijn partner zou hierbij niet betrokken zijn geweest, aldus de rechter. De 35-jarige Najma Z. kreeg 9 maanden omdat ze wel de sieraden en munten zou hebben witgewassen.

De hoogbejaarde vrouw werd op 29 juni 2017 om het leven gebracht in haar woning in de Haagse Louis Davidsstraat in de wijk Loosduinen. Ze werd de dag erna gevonden door vriendinnen. Ze lag vastgeketend aan de verwarming met tiewraps. Een stapel kleding, een kussen en een stoel omgekeerd op haar hoofd. In haar mond zat een stuk kleding gepropt. Volgens de rechter die in een bomvolle zaal uitspraak deed moet verdachte O. geweten hebben dat ze dit niet zou overleven. Hem wordt dus gekwalificeerde doodslag verweten.

In het onderzoek kwam naar voren dat de auto van Paul O. en zijn telefoon steeds in de buurt waren van de plaats delict en ook de pinautomaten waar met de pas van Ans van der Meer drie keer een bedrag werd opgenomen.

Bovendien was op het kussen dat op de vrouw lag een DNA-spoor dat overeenkwam met O. Hij werd eveneens herkend op beelden van de camera's bij de pinautomaten.

De eis van het Openbaar Ministerie drie weken geleden was 16 jaar. Maar de rechter vond de omstandigheden van de dood zwaar genoeg om er vier jaar bovenop te doen. Ook tegen Najma Z. was 16 jaar geëist. Zij werd echter drie dagen later vrijgelaten omdat de rechtbank toen al stelde dat haar straf beduidend lager zou uitvallen.

Het stel werd ook vervolgd voor een overval op een bedlegerig stel in de Haagse Stieltjesstraat. Daarvoor werd het duo vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.