Nadat de bekende noordelijke koekbakkerij Knols Koek afgelopen augustus voor de tweede keer in acht jaar door brand verwoest werd, weet het onstuitbare familiebedrijf uit Groningen maandag wederom uit de as te herrijzen. ,,Gelukkig koekenbakkend op naar ons honderdjarig jubileum!’, vertelt directeur Edwin Knol opgelucht in het karakteristieke witte pand aan het Hoendiep.