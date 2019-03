Binnenhofarchitect beticht van grootheidswaanzin

Van der Pol wilde de historische centrale hal in de Eerste Kamer verbouwen tot trappenhuis. Kamerleden betichten haar in het AD van ’grootheidswaanzin’. Ook een ’tropische kantoortuin’ is volgens veel politici totaal over de top.

Het kabinet heeft altijd gezegd dat het een ’sobere en doelmatige’ renovatie moet worden. Het tegendeel lijkt te gebeuren. De ego’s van architecten en uitvoerders lijken belangrijker.

De sloophamer moet flink rondgaan in het complex. De Oude Zaal van de Tweede Kamer heeft nu gekleurde tegels en kroonluchters. In de nieuwe plannen wordt dat een zaal met een ’witte mausoleum-achtige’ uitstraling, aldus de krant.

Ook is het de bedoeling dat een reeks beelden uit de centrale hal van de Tweede Kamer verdwijnt. Alles wat niet direct een monumentale status heeft, kan volgens de architecten verdwijnen.

De voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer hebben een deel van de geheime renovatieplannen voor het Binnenhof afgeschoten. De ontwerpen voor de renovatie - die in 2020 moet beginnen en ruim een half miljard euro kost - laten daardoor langer op zich wachten.

Van der Pol (van DOK Architecten), is recent gestopt met haar werkzaamheden. Zij werd in 2017 aangesteld als een van de twee coördinerend architecten van het megaproject.

Het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt aan de krant dat de samenwerking met Van der Pol is beëindigd. Zelf ontkent ze dat zij gedwongen is om te stoppen. ,,Nu het ontwerp op hoofdlijnen gereed is, komen de uitvoerende partijen in beeld”, zegt zij over haar vertrek.