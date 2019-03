Naakte vrouw valt agenten aan die haar vragen aan te kleden

Liza Williams brak de spiegel aan gruzelementen toen ze het hoofd van politieagente Michaela Beck er tegenaan sloeg. Politieagente Alison Thomas raakte ook gewond bij het incident: haar hoofd werd tegen een verhitte oven aan gesmeten. Het incident vond in het najaar van 2018 plaats, maar werd nu behandeld.

„Ik ben alleen maar blij dat ik geen zichtbare verwondingen heb overgehouden hieraan. Ik heb een zoontje, en ik zou niet willen dat hij dergelijke dingen hoefde te zien,” aldus agente Beck in een verklaring die werd opgelezen in de rechtbank van Cardiff.

Noodoproep

De agenten werden 26 oktober opgeroepen omdat er rond 22.00 uur incident zou plaatsvinden in Edward Street in Bridgend. Een vrouw weigerde het huis van haar ex-man te verlaten. In de noodoproep van de man noemde hij zijn ex ’agressief’.

Beck: „Ik ging eropaf met de intentie om mensen te beschermen en misdaden te voorkomen. Ik had niet redelijker kunnen zijn met de vrouw. Ik heb haar meermaals gevraagd kleding aan te trekken, voor haar eigen waardigheid.” De vrouw luisterde niet en de situatie liep uit de hand. „Ik kan me herinneren dat de vrouw in haar woede riep ’Je wil meer, hè? Ik ben sterker dan jullie bij elkaar.’ De vrouw leek plezier te hebben in haar aanval.”

’Ik ging in overlevingsmodus’

De aangevallen agente vervolgt: „Tijdens het incident leek de tijd stil te staan. Ik werd meermaals in mijn geziht geslagen, mijn haar werd uit mijn hoofd getrokken en ik werd met mijn hoofd tegen een spiegel geslagen. Ik ging in de overlevingsmodus; het geweld tegen ons was niet te stoppen.”

De agenten wisten hun ’noodknop’ in te drukken om zo versterking in te schakelen. Beck: „Ik kon alleen maar denken aan mijn collega’s die ter plaatse zouden komen.”

Beide agenten konden na het incident niet aan de slag door hun verwondingen. Inmiddels hebben zij zich weten te herpakken. Liza Williams bekende haar daden en kreeg een gevangenisstraf opgelegd van twaalf maanden.