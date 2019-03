Duitse oud-minister Klaus Kinkel overleden

Klaus Kinkel (rechts op de foto) met FDP-secretarisgeneraal Guido Westerwelle. Ⓒ Reuters

BERLIJN - De vroegere minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland Klaus Kinkel is overleden. Hij is 82 jaar geworden. Kinkel was van 1992 tot 1998 buitenlandminister in de regering van bondskanselier Helmut Kohl.