Forum voor Democratie vult lijst aan

Woensdag was al bekendgemaakt dat de markante advocaat Theo Hiddema op nummer twee staat. De nummers drie tot en met vijf zijn landmachtkapitein Susan Teunissen, econoom Henk Otten en oud-journalist en hoogleraar ondernemingsbestuur Paul Frentrop.

Andere opvallende namen op de lijst zijn opiniemaker Yernaz Ramautarsing (9) en violiste Zlata Brouwer (10).

In een interview met de Volkskrant vertelt kandidaat-Kamerlid Hiddema dat hij heeft geworsteld over zijn kandidatuur. Pas nadat Baudet woensdag bij hem aan de deur was gekomen met een fles wijn, nam hij naar eigen zeggen zijn beslissing. ,,Toen dacht ik: verdomme doe eens wat. Snapt u? Vanuit altijd dat gekanker vanaf de zijlijn'', aldus Hiddema.

,,Wij zijn geen carrièrepolitici. Daar kun je bij andere partijen heel anders naar kijken. Daar hebben ze partijdiscipline, coalitiebelangen, daar zit allemaal heel stil volk op de achterbanken, mensen die niemand kent. Mond houden, meestemmen, en dan worden ze burgemeester van een middelbare stad of komen in een adviesraad. Daar gaan we ook wat aan doen.''

Als partij wil Forum onder meer bindende referenda. Zo moet er onder meer een referendum komen over voortzetting van de open grenzen en het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie. Lijsttrekker Baudet was een van de initiatiefnemers van het Oekraïne-referendum.