Opnieuw mensen genezen van hiv

Een Brit en een Duitser die zowel hiv als kanker hadden, kregen net als Brown stamceltransplantatie om de kanker te genezen. Het resultaat: ook hiv verdween.

Inmiddels zijn bij deze beide patiënten nog slechts ’flarden genetisch materiaal van hiv’ terug te vinden maar geen nieuwe virusdeeltjes, aldus het bericht. „Dat houdt dus in dat de twee patiënten op dit moment allebei hiv-vrij zijn.”

Beiden zijn ook genezen van kanker. Inmiddels nemen de twee patiënten nu 3,5 en 18 maanden geen virusremmers meer.

Resistente cellen

Arts-microbioloog en viroloog Anne Wensing, een van de hoofdonderzoekers van IciStem, vertelt dat er sprake was van een speciale en zeldzame donor, op wiens cellen het hiv-virus geen vat heeft: „Er mist een bepaald poortje op de cellen. Hiv gebruikt dat poortje om naar binnen te gaan.” Volgens het UMC Utrecht heeft vermoedelijk maar 2 procent van de mensen dergelijke resistente cellen.

Deze methode is ook nog niet beschikbaar voor iedereen. Toch is moleculair viroloog Monique Nijhuis optimistisch. „We hebben nu laten zien dat iemand na één stamceltransplantatie, geen bestraling en relatief milde chemo vooralsnog hiv-vrij is. Dat zijn drie stappen voorwaarts.”