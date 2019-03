Golf zinloze ’mesmoorden’ op Engelse tieners

In een rijk villadorp bij Manchester, Hale Barns, werd afgelopen weekend de 17-jarige Yousef Ghaleb Makki doodgestoken in een rustige straat. Makki zat op een dure particuliere school in Manchester.

Twee leeftijdgenoten van Makki zijn door de politie als verdachten aangehouden. Volgens Britse media wonen de verdachten in peperdure woningen niet ver van de plaats van de moord. Net als bij eerdere steekpartijen is het motief van deze steekpartij weer onduidelijk.

De avond voor de moord op Makki werd in een park in Londen een 17-jarige vrouw, Jodie Chesney, in de rug gestoken met een mes, waarop ze overleed. Ze werd zonder duidelijke aanleiding aangevallen door twee gemaskerde mannen die nog spoorloos zijn.

Chesney was de vijfde tiener die dit jaar in Londen werd doodgestoken. In Birmingham vonden drie dodelijke incidenten plaats en in Sunderland één.