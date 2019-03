Inspectie doet aangifte tegen Alliade van valsheid in geschrifte

Ⓒ ANP

HEERENVEEN - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft aangifte gedaan tegen de Friese Zorggroep Alliade wegens valsheid in geschrifte. De zorgaanbieder is ook onder verscherpt toezicht geplaatst. Bestuursvoorzitter Erik Kuik is opgestapt nadat de raad van toezicht van de zorggroep hem daartoe had opgeroepen.