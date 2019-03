Veel contant geld, drugs en wapens gevonden bij politieactie

Acht arrestatieteams en zo’n 150 extra manschappen hebben dinsdag invallen gedaan in dertig panden in Den Haag, Rijswijk, Rotterdam, Zoetermeer en Nootdorp.

Volgens de Haagse politie is uit onderzoek van het team financieel-economisch criminaliteit (FINEC) gebleken dat in de wijk Ypenburg in grote appartementencomplexen bewoners verblijven, die dat zo anoniem mogelijk zouden proberen te doen. Gedurende dat onderzoek kreeg de politie zicht op drie mannen die dit als verhuurbemiddelaars voor deze bewoners zouden hebben geregeld. In veel gevallen stond er bij de gemeente niemand in de woning ingeschreven.

