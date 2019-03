Dit gebeurde er bij gijzeling en afpersing met strijkijzer

Het slachtoffer was in ongenade gevallen. Volgens het Openbaar Ministerie moest de man 5000 euro betalen, anders zouden ze zijn vingers afknippen. Ook dreigden ze de No Surrender tatoeage op zijn buik met een heet strijkijzer te verwijderen, werd hij geschopt en geslagen, kreeg hij een handdoek in zijn mond gepropt en werd hem meermalen een mes en een pistool getoond waarmee ze hem dreigden te doden.

De zaak kwam vorig jaar maart stil te liggen doordat de rechter vraagtekens plaatste bij de politieverhoren. Passages in transcripties zouden ontbreken of zijn aangepast en van sommige verhoren was geen verslag. Een aantal politiefunctionarissen is hierover gehoord.

