Tegenslag corona-medicijn kan worden opgelost: ’We zoeken donoren die flink ziek zijn geweest’

Amsterdam - Het maken van ampullen met antistoffen uit het bloed van ex-Covid-19-patiënten verloopt bij bloedbank Sanquin minder snel dan waar vanuit was gegaan. Dit omdat donoren minder vaak plasma geven en antistoffen sneller uit het bloed verdwijnen dan gehoopt. „Maar het project is absoluut niet in gevaar. Sterker nog: we lopen in Europa voorop”, zegt hoogleraar infectieziekten en microbiologie Hans Zaaijer die bij Sanquin het project leidt.