OM eist cel voor ongeval met twee doden

B. reed op 19 september na een voetbaltraining met vier clubgenoten terug naar huis. Hij was onder invloed van alcohol. Hij reed te hard en haalde op een verkeersdrempel een andere auto in. B. raakte de macht over het stuur kwijt en botste via een lantaarnpaal tegen een boom. De verdachte maakte volgens de aanklager een grove verkeersfout waardoor het ongeval hem te verwijten valt.

B. en een teamgenoot raakten zwaargewond. Een vijfde inzittende liep lichte verwondingen op. Twee passagiers overleden direct aan hun verwondingen.

