Politie grijpt in: pony die ’op bot liep’ ingeslapen

De eigenaar stond al enige tijd op de radar. Vorig jaar werd hij al geboden om het dier te laten behandelen door een hoefsmid. Nu ging de dierenpolitie nog eens langs. „Toen bleek dat de man toch zelf de hoeven van het dier had gekapt.”

Dat was helemaal misgegaan, zegt de politie. Het dier ’liep op het bot’ en had meerdere ontstekingen. Volgens én dierenarts was er sprake van ondraaglijke pijn. De eigenaar heeft een boete gekregen.