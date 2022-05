’Lid van de Iraanse Revolutionaire Garde gedood in Teheran’

Buitenland

Steekpartij in Duitse trein, geen sprake van terreurdaad

Het lijkt erop dat er geen sprake was van een islamistische terreurdaad bij de steekpartij in een trein in het Duitse Herzogenrath, net over de grens bij Kerkrade. „Voor een islamistisch motief hebben we tot dusver geen aanwijzing”, zei een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Aken.