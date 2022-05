Prominent lid van de Iraanse Revolutionaire Garde gedood in Teheran

TEHERAN - Een lid van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) is zondag doodgeschoten in het oosten van de hoofdstad Teheran, meldt het Iraanse staatspersbureau ISNA. Kolonel Sayyad Khodai werd neergeschoten door twee mannen op motoren, die nog voortvluchtig zijn. Het persbureau omschreef Khodai als een „verdediger van het heiligdom” - een verwijzing naar iedereen die namens Iran in Syrië of Irak strijdt.