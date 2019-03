Neergeschoten winkeldief rende met mes door AH

Dat zegt een politiewoordvoerder. De winkeldief is nog een paar keer in en uit gelopen. Volgens de woordvoerder gedroeg hij zich 'onberekenbaar en dreigend', meldt AT5.

Het incident gebeurde maandagmiddag rond 14.35 uur op de Harriët Freezerstraat.

Omdat de man geen gehoor aan een bevel om te blijven staan, zette de politie de achtervolging in.

Daarbij werd aanvankelijk met pepperspray en een waarschuwingsschot geprobeerd hem te stoppen. Toen dat niet lukte, schoot de politie in zijn been. De man is daarna aangehouden en overgebracht naar een ziekenhuis.

Om de objectiviteit van het onderzoek te waarborgen, wordt het onderzoek uitgevoerd door de Rijksrecherche, liet een politiewoordvoerder weten.

Tijdens de achtervolging raaket helaas ook een onschuldige omstander gewond door een beet van een politiehond.