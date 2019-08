LIVE: Nikabdraagsters bijeen voor demonstratie Den Haag

Volgens de initiatiefneemsters wordt met het verbod ’de bewegingsvrijheid, godsdienstvrijheid en zelfbeschikking van de vrouw geschonden’. „De vier belangrijkste sectoren wordt de niqab-dragende ontzegd, ze wordt uit de maatschappij geplaatst. Haar veiligheid is in het geding en het verbod zorgt bovendien voor polarisatie”, schrijft mede-initiatiefneemster Mouna Al Hollandiyan op de Facebookpagina ’Hand in Hand tegen het Niqab Verbod’.

Het verbod op gezichtsbedekkende kleding geldt sinds 1 augustus. Sindsdien is het niet toegestaan om gezichtsbedekkende kleding te dragen in overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en het openbaar vervoer. De demonstranten, die eerst het vrijdaggebed bijwoonden, willen dat de wet ongedaan gemaakt wordt. Volgens de organisatie gaat het om een stil protest. „De boodschap zal worden overgebracht middels posters, spandoeken, flyers en sprekers.” Ook wil de organisatie niet dat er met de media wordt gesproken.

Volg hier het live-verslag van onze correspondent: